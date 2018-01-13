Олигархи РФ пытаются не попасть в список друзей Путина - СМИ

Российские олигархи пытаются найти способы не попасть в санкционный список приближенных к Путину, над которым работают США

Некоторые российские олигархи, которые предположительно могут оказаться в новом санкционном списке США, пытаются разными способами избежать этого или минимизировать негативные последствия. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Минфин США заканчивает работу над первым официальным списком приближенных к Владимиру Путину олигархов.

Некоторые российские бизнесмены, которые полагают, что они, вероятно, будут включены в список, проводят стресс-тестирование потенциального воздействия этого события на свои инвестиции, другие - избавляются от активов в американской юрисдикции.

Кроме того, олигархи обращаются к бывшим сотрудникам Минфина и Госдепартамента с просьбами помочь не оказаться в "списке друзей Путина".

Также некоторые из них направляют в Вашингтон своих доверенных лиц, чтобы избежать включения в список.

Как пишет издание, ожидается, что против включенных в список лиц будут введены санкции. Это было предусмотрено законом, который неохотно подписал президент США Дональд Трамп в августе, чтобы наказать Кремль за его предполагаемое вмешательство на выборы в 2016 году.

Ранее российские СМИ сообщили, что в США готовят новый санкционный список из примерно 300 человек, приближенных к Путину. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук. Документ будет представлен не позднее 29 января.

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