В России предлагают внести пельмени и блины в наследие ЮНЕСКО

Пельмени и блины могут стать объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

В России фракция ЛДПР предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия. Об этом сообщают РИА Новости.

"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - ред.). Блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины - то, что всегда делают в наших домах. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", - сказал депутат от ЛДПР Александр Курдюмов.

Депутат подтвердил, что во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

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