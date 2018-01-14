В России предлагают внести пельмени и блины в наследие ЮНЕСКО
14.01.2018 14:29
Пельмени и блины могут стать объектами всемирного наследия ЮНЕСКО
В России фракция ЛДПР предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия. Об этом сообщают РИА Новости.
"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - ред.). Блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины - то, что всегда делают в наших домах. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", - сказал депутат от ЛДПР Александр Курдюмов.
Депутат подтвердил, что во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.
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