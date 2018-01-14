Информатор Wikileaks будет баллотироваться в Сенат США

Челси Мэннинг, еще будучи солдатом по имени Брэдли, передала WikiLeaks сотни тысяч секретных документов

Информатор интернет-портала Wikileaks Челси Мэннинг намерена выставить свою кандидатуру в Сенат США от Демократической партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как следует из документа, обнародованного 13 января на сайте Федеральной избирательной комиссии США, Мэннинг лично подала соответствующие документы 5 января.

"Ее имя пока не значится в списке зарегистрированных кандидатов на место в Сенате от штата Мэриленд. Судьба этого места будет решена на выборах в ноябре. Челси Мэннинг будет соперничать за сенаторское кресло с его нынешним обладателем Беном Кардином, которому наблюдатели прочат переизбрание на третий срок. Трансгендер Челси Мэннинг приобрела известность еще будучи мужчиной", - отмечается в сообщении.

Старший ефрейтор Брэдли Мэннинг служил под Багдадом и загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, касающихся войн США в Ираке и Афганистане, и передала их WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован и в августе 2013 приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.

17 мая 2017 года Мэннинг была отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока.

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