В Швеции на акции неонацистов задержали 17 человек

Полиция разогнала несанкционированную акцию, которую организовало ультраправое "Движение северного сопротивления"

В шведском городе Гетеборг полиция задержала 17 человек на акции неонацистов. Об этом сообщает The Local.



Несанкционированную акцию организовала ультраправая группа "Движение северного сопротивления".

Полиция разогнала акцию, объяснив это необходимостью поддерживать общественный порядок.



Среди задержанных 15 человек - участники акции неонацистов. Еще двое - участники контрдемонстрации.



В сентябре прошлого года в Гетеборге прошел марш движения Северного сопротивления. Около 30 человек арестовали. Столкновения произошли между неонацистами, антифашистами и полицией.



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