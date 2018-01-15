Поножовщина в школе Перми: есть пострадавшие
15.01.2018 08:36
По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек в результате конфликта в российской школе
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, в школе №127 в Перми (РФ) произошла поножовщина. Об этом сообщает российский Интерфакс.
По предварительной информации, число пострадавших составляет от пяти до восьми человек, среди которых есть ученики и учитель.
Ранее в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона сообщили, что учитель и несколько учеников школы пострадали в результате нападения на них двух молодых людей.
Позже появилась информация, что после конфликта учеников в школе №127 в Перми завели уголовное дело по ст. Покушение на убийство двух и более лиц.По версии следствия, 15 января два школьника устроили драку с применением ножей в здании школы. Другие ученики и педагоги пытались предотвратить конфликт. В результате несколько школьников и один педагог получили ножевые ранения.
"Уроки в школе отменены, всех из здания эвакуировали", - говорится в сообщении следственного комитета. Раненых увезли в больницы, их количество и состояние уточняется.
По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек, среди которых есть ученики четвертого класса. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, это учительница и 16-летний подросток, раненный в шею.
Подозреваемые задержаны, их скоро допросят.
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