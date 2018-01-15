Поножовщина в школе Перми: есть пострадавшие

По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек в результате конфликта в российской школе

Сегодня, 15 января, в школе №127 в Перми (РФ) произошла поножовщина. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По предварительной информации, число пострадавших составляет от пяти до восьми человек, среди которых есть ученики и учитель.

Ранее в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона сообщили, что учитель и несколько учеников школы пострадали в результате нападения на них двух молодых людей.

Позже появилась информация, что после конфликта учеников в школе №127 в Перми завели уголовное дело по ст. Покушение на убийство двух и более лиц.





По информации регионального Минздрава, пострадали девять человек, среди которых есть ученики четвертого класса. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, это учительница и 16-летний подросток, раненный в шею.





Подозреваемые задержаны, их скоро допросят.

7 января 2017 года в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой госпитализированы восемь человек. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

По версии следствия, 15 января два школьника устроили драку с применением ножей в здании школы. Другие ученики и педагоги пытались предотвратить конфликт. В результате несколько школьников и один педагог получили ножевые ранения."Уроки в школе отменены, всех из здания эвакуировали", - говорится в сообщении следственного комитета. Раненых увезли в больницы, их количество и состояние уточняется.