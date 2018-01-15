В России хотят отомстить за отстранение от Олимпиады санкциями

Москва планирует после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане "привлечь к ответственности виновных" в отстранении сборной РФ от соревнований

Баннер российских болельщиков на Кубке мира по биатлону в Австрии, декабрь 2017-го (фото - Getty Images)

Россия готовит санкции против лиц, ответственных за отстранение сборной РФ от зимней Олимпиады 2018 года, в частности против некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает российское пропагандистское издание Известия.

Как рассказал глава комиссии Совета федерации России по защите госсуверенитета Андрей Климов, решение о "привлечении к ответственности лиц, виновных в отстранении российской сборной от Игр", было принято 12 декабря 2017 года на "собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов".

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной… Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры", - заявил сенатор.

"Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное - чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", - добавил Климов.

По словам двух источников, на которые ссылается СМИ, речь может идти о "персональных мерах, в частности возбуждении дел, в том числе уголовных, и ограничении въезда на территорию РФ".

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Отмечается, что под санкции могут попасть не только ряд чиновников WADA, но и персонажи, способствовавшие "несправедливому отстранению сборной от Олимпиады".

"Речь идет о почти десятке человек, чью деятельность необходимо изучить. Среди них есть граждане США и Великобритании", - утверждает один из источников.

Также Климов заявил, что в Совфеде изучают "возможную причастность" к решению WADA спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в грядущей зимней Олимпиаде. Такова реакция комитета на результаты расследования приема допинга российскими спортсменами, который спонсировало государство, на Играх 2014-го в Сочи. Российские спортсмены согласились выступать на зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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