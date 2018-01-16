В США арестовали супругов, удерживавших в заточении 13 детей

Приехавшая по вызову полиция обнаружила в одном из домов Калифорнии более десяти истощенных детей, некоторые из них были прикованы цепями к кроватям

Супружеская пара в городе Перрис штата Калифорния насильно удерживала в заточении 13 своих детей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вчера, 15 января, полиция арестовала 57-летнего Дэвида Аллена Терпина и 49-летнюю Луизу Анну Терпин.

В управлении шерифа округа Риверсайд сообщили, что супруги не смогли сразу назвать "логическую причину" своих действий.

Прибывшие на место полицейские обнаружили детей в темноте и антисанитарных условиях, при этом некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.

"Поскольку все они были чрезвычайно истощены, в полиции сначала решили, что все братья и сестры - несовершеннолетние. Позже выяснилось, что среди пленников, возраст которых от 2 до 29 лет, только шестеро детей, а еще семеро оказались взрослыми", - отмечается в сообщении.

Освобожденных из заточения братьев и сестер Терпин накормили и отправили в больницу.

Пока не сообщается, сколько времени они провели в плену. По информации местного телеканала KTLA, в доме Терпинов была зарегистрирована "частная школа", в которой обучалось шесть учеников, а директором значился отец семейства.

Соседка рассказала - никто не знал о том, что происходит в их доме.

Полиция проводит расследование в отношении супругов Терпин. Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, подвергающих жизнь детей опасности. Терпины арестованы, залог установлен в размере 9 млн долларов.

27 октября полиция Киева разыскала мать, которая оставила 9-месячного ребенка у входа в метро Вокзальная и пошла пить. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции Киев-Пассажирский.

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