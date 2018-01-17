Парламент Чехии выразил недоверие премьер-министру Бабишу

Бабиш, который возглавляет правительство меньшинства, получит второй шанс добиться доверия от парламентариев Чехии

Парламент Чехии выразил недоверие правительству страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Премьер-министр Андрей Бабиш, утвержденный на посту 13 декабря прошлого года, заручился поддержкой 78 депутатов. 116 проголосовали против, шесть воздержались.



Вопрос о доверии вынесли на голосование по инициативе самого Бабиша, но это одно из требований конституции страны.



У 63-летнего Бабиша, успешного предпринимателя и владельца крупного состояния, есть шанс остаться у власти президент Милош Земан сказал, что даст Бабишу вторую попытку добиться большинства в парламенте.



Полиция обвиняет Бабиша в том, что несколько лет назад он обманным путем получил субсидии от Евросоюза для своего курорта "Гнездо аиста" к югу от Праги. Сам политик отвергает все обвинения.

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