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Парламент Чехии выразил недоверие премьер-министру Бабишу

17.01.2018 03:08
Бабиш, который возглавляет правительство меньшинства, получит второй шанс добиться доверия от парламентариев Чехии
Парламент Чехии выразил недоверие премьер-министру Бабишу
Андрей Бабиш (фото - picture alliance)

Парламент Чехии выразил недоверие правительству страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Андрей Бабиш, утвержденный на посту 13 декабря прошлого года, заручился поддержкой 78 депутатов. 116 проголосовали против, шесть воздержались. 

Вопрос о доверии вынесли на голосование по инициативе самого Бабиша, но это одно из требований конституции страны.

У 63-летнего Бабиша, успешного предпринимателя и владельца крупного состояния, есть шанс остаться у власти президент Милош Земан сказал, что даст Бабишу вторую попытку добиться большинства в парламенте.

Полиция обвиняет Бабиша в том, что несколько лет назад он обманным путем получил субсидии от Евросоюза для своего курорта "Гнездо аиста" к югу от Праги. Сам политик отвергает все обвинения.

Читайте также: Выборы в Чехии: в первом туре победил Земан

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ЛIГАБiзнесIнформ
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