Парламент Чехии выразил недоверие премьер-министру Бабишу
Парламент Чехии выразил недоверие правительству страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Премьер-министр Андрей Бабиш, утвержденный на посту 13 декабря прошлого года, заручился поддержкой 78 депутатов. 116 проголосовали против, шесть воздержались.
Вопрос о доверии вынесли на голосование по инициативе самого Бабиша, но это одно из требований конституции страны.
У 63-летнего Бабиша, успешного предпринимателя и владельца крупного состояния, есть шанс остаться у власти президент Милош Земан сказал, что даст Бабишу вторую попытку добиться большинства в парламенте.
Полиция обвиняет Бабиша в том, что несколько лет назад он обманным путем получил субсидии от Евросоюза для своего курорта "Гнездо аиста" к югу от Праги. Сам политик отвергает все обвинения.
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