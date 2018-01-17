В Литве появился свой аналог проекта "Миротворец" - сайт Vatnikas
В Литве энтузиасты запустили портал Vatnikas для борьбы с российской пропагандой. Его появление обусловлено информационной войной, сообщает со ссылкой на их заявление ресурс Lietuvos zinios.
Сайт похож на украинский проект "Миротворец", так как преследует аналогичные цели.
"Цель этого веб-сайта и страницы в Facebook - регулярно, интенсивно и жестоко обличать "ватников" и бороться с их пропагандой, распространяемой законными средствами", - заявили разработчики сайта vatnikas.lt.
Авторы проекта называют себя "эльфами", так как борются в сети с "троллями", которые распространяют пропаганду. "Эльфы" выразили желание оставаться анонимными.
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