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В Литве появился свой аналог проекта "Миротворец" - сайт Vatnikas

17.01.2018 09:22
Авторы проекта называют себя "эльфами", так как борются в сети с "троллями"
В Литве появился свой аналог проекта "Миротворец" - сайт Vatnikas
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Литве энтузиасты запустили портал Vatnikas для борьбы с российской пропагандой. Его появление обусловлено информационной войной, сообщает со ссылкой на их заявление ресурс Lietuvos zinios.

Сайт похож на украинский проект "Миротворец", так как преследует аналогичные цели.

"Цель этого веб-сайта и страницы в Facebook - регулярно, интенсивно и жестоко обличать "ватников" и бороться с их пропагандой, распространяемой законными средствами", - заявили разработчики сайта vatnikas.lt.

Авторы проекта называют себя "эльфами", так как борются в сети с "троллями", которые распространяют пропаганду. "Эльфы" выразили желание оставаться анонимными.

Читайте также: Страны ЕС призывают усилить борьбу с российской пропагандой

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ЛIГАБiзнесIнформ
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