В Литве появился свой аналог проекта "Миротворец" - сайт Vatnikas

Авторы проекта называют себя "эльфами", так как борются в сети с "троллями"

В Литве энтузиасты запустили портал Vatnikas для борьбы с российской пропагандой. Его появление обусловлено информационной войной, сообщает со ссылкой на их заявление ресурс Lietuvos zinios.

Сайт похож на украинский проект "Миротворец", так как преследует аналогичные цели.

"Цель этого веб-сайта и страницы в Facebook - регулярно, интенсивно и жестоко обличать "ватников" и бороться с их пропагандой, распространяемой законными средствами", - заявили разработчики сайта vatnikas.lt.

Авторы проекта называют себя "эльфами", так как борются в сети с "троллями", которые распространяют пропаганду. "Эльфы" выразили желание оставаться анонимными.

Читайте также: Страны ЕС призывают усилить борьбу с российской пропагандой

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.