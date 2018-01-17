В Британии появился министр по делам одиночества

По данным британского Красного креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими

Первым в Британии министром по делам одиночества стала Трейси Крауч. Об этом сообщает Evening Standard.

Крауч - заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества.

"Для очень многих людей одиночество - это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких , то есть люди, которым не с кем поговорить", - прокомментировала назначение премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй.

Она решила создать пост "министра по одиночеству" по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

Мэй сказала, что в этом году будет опубликована межправительственная стратегия поиска способов, как можно остановить одиночество людей.

По данным британского Красного креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца.

85% молодых людей с ограниченными возможностями переживают одиночество.

В Британии премьер-министр провела кадровые перестановки в правительстве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.