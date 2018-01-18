В Нигерии смертники совершили теракт на рынке: погибли 10 человек

Один смертник подорвал себя в толпе, а второй - около рынка, где не было людей

В Нигерии террористы-смертники совершили нападение на рынке в городе Майдугури. Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает Deutsche Welle.



Один из террористов активировал пронесенную на себе взрывчатку в толпе. По информации нигерийской полиции, второй смертник из-за паники активировал взрывчатку около рынка, когда рядом не было людей.



Пострадали по меньшей мере 65 человек.



3 января в результате атаки террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии, эпицентре конфликта с радикальными исламистами Боко Харам, погибли 11 человек.



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