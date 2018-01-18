В Нигерии смертники совершили теракт на рынке: погибли 10 человек
18.01.2018 01:25
Один смертник подорвал себя в толпе, а второй - около рынка, где не было людей
Скриншот с видео
В Нигерии террористы-смертники совершили нападение на рынке в городе Майдугури. Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает Deutsche Welle.
Один из террористов активировал пронесенную на себе взрывчатку в толпе. По информации нигерийской полиции, второй смертник из-за паники активировал взрывчатку около рынка, когда рядом не было людей.
Пострадали по меньшей мере 65 человек.
3 января в результате атаки террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии, эпицентре конфликта с радикальными исламистами Боко Харам, погибли 11 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:19
-
08:38
-
08:55
-
08:00
-
08:20
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 131778
- 49057
- 27266
- 25394
- 23877
Спецпроекты
Новости партнеров