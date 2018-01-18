Двух американцев и двух граждан Канады похитили в Нигерии
В штате Кадуна в Нигерии похитили двух американцев и двух граждан Канады. Об этом сообщает BBC.
Двое полицейских убиты в ходе перестрелки с похитителями.
По информации полиции, неизвестные напали на группу иностранцев, которая ехала на двух машинах из города Кафанчан в столицу штата Абуйа.
В МИД Канады уже знают о похищении своих граждан и связываются с местными властями. В Госдепартаменте сказали, что также знают о похищении, но пока не дали никаких дополнительных комментариев.
В феврале прошлого года в Нигерии похитили двух археологов из Германии. Позже их освободили.
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