USD:  28.44  28.74   EUR:  34.61  35.21  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В шведском Мальме произошел взрыв около полицейского участка

18.01.2018 02:58
Никто не пострадал. Повреждено здание полицейского участка и припаркованные машины
В шведском Мальме произошел взрыв около полицейского участка
Фото: Twitter

Вечером в среду, 17 января, в Швеции в городе Мальме около полицейского участка произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Aftonbladet.

Взрыв произошел в квартале Розенгард, где проживают преимущественно мигранты. Никто не пострадал. Повреждено здание полицейского участка и припакованные рядом автомобили.

В полиции считают, что целью атаки был именно участок. 

После инцидента правоохранители задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет. Дома у одного из подозреваемых провели обыск.

В конце декабря 2017 года в Мальме подорвали автомобиль полиции. Были задержаны 22-летний и 26-летний мужчины. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 