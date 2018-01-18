В шведском Мальме произошел взрыв около полицейского участка

Никто не пострадал. Повреждено здание полицейского участка и припаркованные машины

Вечером в среду, 17 января, в Швеции в городе Мальме около полицейского участка произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Aftonbladet.



Взрыв произошел в квартале Розенгард, где проживают преимущественно мигранты. Никто не пострадал. Повреждено здание полицейского участка и припакованные рядом автомобили.



В полиции считают, что целью атаки был именно участок.



После инцидента правоохранители задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет. Дома у одного из подозреваемых провели обыск.



В конце декабря 2017 года в Мальме подорвали автомобиль полиции. Были задержаны 22-летний и 26-летний мужчины.

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