В США зампрокурора застрелил подростка на судебном заседании

Зампрокурор применил оружие в целях самообороны и ранил подсудимого

В США зампрокурора округа Франклин застрелил 16-летнего обвиняемого во время судебного заседания. Об этом сообщает WCPO.



Во время заседания случился конфликт между заместителем прокурора, подсудимым и членами его семьи.

Родственники подростка окружили и напали на чиновника. Тот выстрелил в целях самообороны и ранил подростка.



Подсудимый скончался в больнице.

Согласно статистике, в 2017 году американская полиция застрелила 987 человек.

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