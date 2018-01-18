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В США зампрокурора застрелил подростка на судебном заседании

18.01.2018 06:25
Зампрокурор применил оружие в целях самообороны и ранил подсудимого
В США зампрокурора застрелил подростка на судебном заседании
Фото: wcpo.com

В США зампрокурора округа Франклин застрелил 16-летнего обвиняемого во время судебного заседания. Об этом сообщает WCPO.

Во время заседания случился конфликт между заместителем прокурора, подсудимым и членами его семьи. 

Родственники подростка окружили и напали на чиновника. Тот выстрелил в целях самообороны и ранил подростка.

Подсудимый скончался в больнице.

Согласно статистике, в 2017 году американская полиция застрелила 987 человек.

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