В США зампрокурора застрелил подростка на судебном заседании
18.01.2018 06:25
Зампрокурор применил оружие в целях самообороны и ранил подсудимого
Фото: wcpo.com
В США зампрокурора округа Франклин застрелил 16-летнего обвиняемого во время судебного заседания. Об этом сообщает WCPO.
Во время заседания случился конфликт между заместителем прокурора, подсудимым и членами его семьи.
Родственники подростка окружили и напали на чиновника. Тот выстрелил в целях самообороны и ранил подростка.
Подсудимый скончался в больнице.
Согласно статистике, в 2017 году американская полиция застрелила 987 человек.
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