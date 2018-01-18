Войска США в ближайшее время останутся в Сирии - Тиллерсон

Госсекретарь США заверил, что американские войска в ближайшее время не покинут Сирию

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские военные останутся в Сирии в обозримом будущем для борьбы с террористами. Об этом сообщает Bloomberg.



Тиллерсон призвал к более тесному сотрудничеству с Россией для избежания конфликта в "зонах деэскалации".



"Мы также предлагаем финансовую помощь и дипломатическое сотрудничество в освобожденных районах, чтобы помочь восстановить разрушенные за семь лет войны районы Сирии", - сказал госсекретарь.

3 января 2018-го издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило, что в последний день 2017 года российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли из минометов радикальные исламисты.



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