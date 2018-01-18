В Гвинее целительница убеждала женщин в их беременности

У женщин после приема отвара раздувались животы и казалось, что они действительно беременны

В Гвинее целительницу обвиняют в мошенничестве из-за того, что она обманывала их, внушая, что они беременны. Об этом сообщает BBC.



Н'на Фанта Камара продавала отвары из листьев и трав женщинам, которые хотели забеременеть. После того, как ее клиенты выпивали отвар, у них раздувались животы и они думали, что беременны.



За снадобье женщины платили $33, при том, что средняя зарплата в стране - $48. Жертвами махинаций стали, предположительно около 700 женщин в возрасте от 17 до 45 лет. Из-за отвара им могут грозить медицинские осложнения.

В 2006 году Всемирная торговая организация сообщила, что 80% африканцев прибегают к народной медицине.

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