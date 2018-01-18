Трамп составил список СМИ "фейковых" новостей

Перечень возглавило издание The New York Times, страница с рейтингом "фейковых новостей" по версии президента США какое-то время не открывалась

Президент США Дональд Трамп вечером 17 января объявил победителя в придуманном им в ноябре 2017 года конкурсе на получение "премии за фейковые новости". Об этом cсообщил у себя в Twitter, передает Deutsche Welle.

"2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90 процентов того внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным", - отметил Трамп.

В перечне были 11 утверждений ведущих американских СМИ, после которых следуют опровержения.

Рейтинг возглавила газета The New York Times, чей колумнист, лауреат Нобелевской премии по экономике - Пол Кругман вскоре после избрания республиканца главой государства, написал, что "рынки никогда не восстановятся" из-за вызванного этими событиями резкого падения.

На втором месте - телекомпания ABC News - с материалом уважаемого в США журналиста Брайана Росса, обнародовавшего "неудачную", с точки зрения Трампа, новость об его связях с Россией.

Третью строчку занимает компания CNN. По мнению Трампа, она "ошибочно" сообщила, что американский президент и его сын Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной компании имели доступ к документам Национального комитета Демократической партии, попавшим в результате деятельности хакеров в распоряжение WikiLeaks.

В перечне есть также журналы Time и Newsweek, а также газета The Washington Post.

"Вскоре после публикации страница с рейтингом некоторое время не открывалась, при этом на экране появлялась надпись, что системные администраторы работают над тем, чтобы восстановить ее. При этом обыгрывался известный слоган Трампа о необходимости "сделать Америку снова великой" ("Make America great again", - ред.)", - отмечает издание.

27 сентября Трамп обвинил социальную сеть Facebook, а также некоторые американские издания в "сговоре" против него.

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