В Совете Европы вручили премию Рауля Валленберга

Премию Совета Европы имени Рауля Валленберга получил Европейский центр защиты прав цыган

Премия Совета Европы имени Рауля Валленберга, которая присуждается за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере, в этом году получил Европейский центр защиты прав цыган (ERRC) из Будапешта. Об этом сообщает Укринформ.

Награждение состоялось 17 января в Страсбурге.

"Я рад объявить, что премия за 2018 год присуждается организации, которая преодолевает барьеры, с которыми сталкивается многочисленное меньшинство в Европе - ромы…Организации, смелость и решительность которой является источником вдохновения для молодых ромов, которые могут таким образом представить себе будущее, полное новых перспектив", - отметил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Он напомнил, что Европейский центр защиты прав ромов действует во многих странах мира, отстаивая права человека и борясь с дискриминацией в отношении ромов.

Премия Рауля Валленберга, которая в денежном выражении составляет 10 тысяч евро, основанная Советом Европы по инициативе правительства Швеции и венгерского парламента в 2012 году в честь шведского дипломата, спасшего десятки тысяч венгерских евреев в период Холокоста.

Эта премия присуждается каждые два года. Ранее ее получили молодой кинорежиссер из Турции Эльмас Арус в 2014 году и греческая ассоциация помощи беженцам Агкалия из острова Лесбос в 2016 году.

18 сентября Мещанский суд Москвы отклонил иск, поданный к российской ФСБ племянницей шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного в 1945 году в СССР и погибшего при таинственных обстоятельствах.

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