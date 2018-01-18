Молдова может выйти из СНГ: в парламенте зарегистрировали проект

Молдавские депутаты - авторы инициативы обвиняют Россию в "неоднократном нарушении" соглашения о создании содружества

В парламенте Молдовы зарегистрирован проект постановления о выходе страны из СНГ. Авторами проекта о денонсации соглашения о создании Содружества независимых государств выступили депутаты от Либеральной партии, сообщает молдавский ресурс NewsMaker.

Как отмечается в документе, Россия "неоднократно нарушала" соглашение о создании СНГ, что проявлялось в "поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году", "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".

"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", - цитирует СМИ пояснительную записку к проекту.

Авторы инициативы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994 годы) отказался от вступления страны в содружество.

"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать соглашение о создании СНГ", - утверждают депутаты в документе.

Молдавский президент Игорь Додон, известный своей пророссийской риторикой, в интервью местному ТВ назвал инициативу либералов "рискованным проектом", который, по его словам, повлияет на 600 тысяч граждан Молдовы, проживающих в странах СНГ.

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По словам Додона, если парламент примет это постановление, процедура выхода из содружества займет год, то есть до запланированных на осень 2018 года парламентских выборов выйти из СНГ Молдова не успеет. "А после выборов это не пройдет", - подчеркнул президент.

Молдова, в отличие от Украины, является полноценным членом СНГ, так как ратифицировала устав содружества (в 1994 году).

Украина впервые заявила о намерении выйти из СНГ, где она является одним из основателей и государством-участником, но не членом, в 2014 году, после оккупации Россией Крыма и начала российской агрессии в Донбассе. Однако процедура выхода из объединения формально запущена не была.

В октябре 2016 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина "изучает" возможность выхода из СНГ. При этом в министерстве подчеркивают, что сотрудничество Украины в рамках содружества "сведено к минимуму": страна вышла из ряда многосторонних соглашений и приостановила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

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