Опрос: Германия - глобальный лидер, США и РФ в мире не доверяют

По данным американского института общественного мнения Gallup, Германию глобальным лидером при соцопросе в 134 странах признал 41% респондент

Спустя год президентства американского лидера Дональда Трампа доверие людей в 134 странах мира к США упало с 48% при Бараке Обаме до нынешних 30%. Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования, которое провел американский институт общественного мнения Gallup.

Теперь выше США в рейтинге глобального лидерства находится Германия с показателем 41% и Китай - 31%.

РФ - на четвертом месте (27%).

Лидеры антирейтинга государств с сомнительным лидерством в мире - США (43%), РФ (36%), КНР (30%) и ФРГ (25%).

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"В то время как продвижение американского влияния - один из четырех столпов новой стратегии нацбезопасности Администрации президента США - может начаться с создания благосостояния и влияния на родине, как заявил Трамп, этого невозможно добиться без твердой приверженности и тесного сотрудничества с партнерами и союзниками за рубежом. Пока слишком говорить о том, что принесла президентская позиция Трампа с его "Америка прежде всего" во внешней политике - успех или провал, однако, как видно по тенденции отношения мира к США, многие из союзников и партнеров, которые администрация Трампа считает "большой силой", потенциально подвержены риску", - резюмировали социологи.

Опрос проведен в период с марта по ноябрь 2017 года среди 1000 человек в каждой из 134 стран или территорий.

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