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Украинца избрали вице-президентом ПАСЕ

22.01.2018 15:23
Также сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти
Украинца избрали вице-президентом ПАСЕ
Владимир Арьев

Главу украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева избрали вице-президентом ассамблеи. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность, сообщает издание.

Квоты российской и итальянской делегаций остались вакантными.

В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.

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