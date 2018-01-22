Украинца избрали вице-президентом ПАСЕ
Главу украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева избрали вице-президентом ассамблеи. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.
Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность, сообщает издание.
Квоты российской и итальянской делегаций остались вакантными.
В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский.
Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.
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