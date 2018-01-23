В Лондоне из-за утечки газа эвакуировали 1,5 тысячи человек
Почти полторы тысячи человек эвакуировали из ночного клуба и гостиницы лондонского Вест-Энда из-за утечки газа. Об этом сообщает BBC.
По данным спасателей, утечку газа специалисты обнаружили на Крейвен-стрит в самом центре Лондона, прибыв на место инцидента ночью.
Дороги закрыли, железнодорожная станция Charing Cross также не работала. Полиция оцепила несколько близлежащих районов. О пострадавших пока информации нет.
"Из-за мер предосторожности были эвакуированы около 1450 человек из отеля и ночного клуба", - отмечается в сообщении пожарной службы.
Специалисты обнаружили разрыв газовой магистрали.
13 декабря в Австрии на заводе по производству крахмала Agrana произошла утечка газа, в результате которой около 40 человек были госпитализированы.
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