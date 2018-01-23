Аляску зацепило мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Жителей прибрежной зоны на Аляске и в Британской Колумбии призвали покинуть район возможного затопления

Сегодня, 23 января, примерно в 11:32 по киевскому времени около побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Первоначальная оценка магнитуды была зафиксирована на показателе 8,2, однако позднее Геологическая служба США (USGS) уточнила данные - 7,9 баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 19-25 км под поверхностью океана, примерно в 280 км к юго-востоку от городка Кадьяк.

Власти объявили об угрозе цунами на близлежащих островах и западном побережье США. Жителей низинных районов вдоль береговой линии Аляски и Британской Колумбии призвали эвакуироваться.

Данных о пострадавших пока нет, однако USGS присвоила происшествию желтый уровень тревоги, фактически означающий "небольшую вероятность жертв и экономического ущерба".

Примерные временные рамки прибытия волн (данные - sottocoperta.net):

Эвакуация в Кадьяке:

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