Аляску зацепило мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
Сегодня, 23 января, примерно в 11:32 по киевскому времени около побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Первоначальная оценка магнитуды была зафиксирована на показателе 8,2, однако позднее Геологическая служба США (USGS) уточнила данные - 7,9 баллов.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 19-25 км под поверхностью океана, примерно в 280 км к юго-востоку от городка Кадьяк.
Власти объявили об угрозе цунами на близлежащих островах и западном побережье США. Жителей низинных районов вдоль береговой линии Аляски и Британской Колумбии призвали эвакуироваться.
Данных о пострадавших пока нет, однако USGS присвоила происшествию желтый уровень тревоги, фактически означающий "небольшую вероятность жертв и экономического ущерба".
Примерные временные рамки прибытия волн (данные - sottocoperta.net):
Эвакуация в Кадьяке:
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