В Германии в воздухе столкнулись вертолет и самолет: есть жертвы
На юго-западе Германии в воздухе столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, погибли, по предварительным данным, четыре человека. Инцидент произошел вблизи города Филипсбург в Баден-Вюртемберге, сообщает издание Bild.
По последней информации, вертолет Eurocopter EC135 принадлежал немецкой службе санитарной авиации DRF Luftrettung, погибли оба его пилота.
На борту спортивного самолета, летевшего из швейцарского Базеля в немецкий Шпайер, находились два человека, они также не выжили.
Очевидцы рассказывают, что после столкновения воздушных судов горящие обломки упали на близлежащие поля и в озеро.
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Причина авиакатастрофы пока неизвестна.
18 января 2018 года в США разбился вертолет, в результате погибли пять человек, один выжил.
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