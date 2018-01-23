Стрельба в школе в Кентукки: двое погибших, 14 раненых
15-летний ученик открыл огонь из пистолета в своей школе в западной части Кентукки, США, убив двух одноклассников и ранив еще 14, прежде чем его арестовали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата и полицию.
Одна из жертв, 15-летняя девочка, умерла на месте происшествия, 15-летний мальчик скончался в больнице, сказал губернатор Кентукки Мэтт Бевин на пресс-конференции.
По словам полиции, насилие вспыхнуло, когда 15-летний подозреваемый, вооруженный пистолетом, вошел в школу и начал стрелять. Губернатор сказал, что подросток был задержан на месте происшествия без применения насилия.
Вместе с тем, некоторые местные СМИ сообщают минимум о пяти погибших.
22 января в городе Орландо, штат Флорида, неизвестные открыли огонь по людям в парке около школы. Ранения получили трое девушек-подростков.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:04
-
17:20
-
18.01.18
08:55
-
16:09
-
15:04
Новости партнеров
- 99142
- 35254
- 30719
- 28269
- 24311