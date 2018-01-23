Стрельба в школе в Кентукки: двое погибших, 14 раненых

Некоторые местные СМИ сообщают минимум о пяти погибших

15-летний ученик открыл огонь из пистолета в своей школе в западной части Кентукки, США, убив двух одноклассников и ранив еще 14, прежде чем его арестовали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата и полицию.

Одна из жертв, 15-летняя девочка, умерла на месте происшествия, 15-летний мальчик скончался в больнице, сказал губернатор Кентукки Мэтт Бевин на пресс-конференции.

По словам полиции, насилие вспыхнуло, когда 15-летний подозреваемый, вооруженный пистолетом, вошел в школу и начал стрелять. Губернатор сказал, что подросток был задержан на месте происшествия без применения насилия.

Вместе с тем, некоторые местные СМИ сообщают минимум о пяти погибших.

22 января в городе Орландо, штат Флорида, неизвестные открыли огонь по людям в парке около школы. Ранения получили трое девушек-подростков.

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