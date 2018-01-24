В Ливии произошел двойной теракт: больше 30 погибших

Две машины через дорогу друг от друга около мечети в Бенгази взорвались с интервалом 10-15 минут

В городе Бенгази в Ливии в результате двойного теракта погибли 33 человека. Об этом сообщает Reuters.



Количество жертв может увеличиться, у многих раненых тяжелые травмы.



Взорвались две машины. Обе - около мечети в центре города. Первый взрыв произошел в тот момент, когда люди выходили на улицу после вечерней молитвы.



Второй взрыв произошел позже на противоположной стороне улицы. К тому времени на место уже приехали медики и сотрудники служб безопасности. Была повреждена машина скорой, количество пострадавших выросло.



Среди погибших есть полицейские.



Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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