В Давосе протестовали против приезда Трампа

Около 20 участникам митинга удалось прорвать охрану и подойти к Давосскому конгресс-центру

В Давосе протестовали против визита президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум (WEF). Об этом сообщает Reuters.



Протестующим удалось прорвать линию охраны, но их мирно рассеяла полиция.



На митинг люди пришли с лозунгами "Трамп не приветствуется" и "Уничтожьте WEF". По их словам, Трамп - только один человек, против которого они выступают. Протесты проходят каждый год.



"Трамп это, вероятно, самый яркий символ года", - сказал один из участников митинга.

23 января в Давосе стартовал 48-й Всемирный экономический форум. Трамп должен выступить на форуме в последний день - 26 января.

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