Участники российской группы Pussy Riot просят убежища в Швеции

Двое участников российской протестной группы Pussy Riot Лусине Джанян и ее муж Алексей Кнедляковский девять месяцев находятся в Швеции

Двое участников российской протестной художественной группы Pussy Riot Лусине Джанян и ее муж Алексей Кнедляковский просят политического убежища в Швеции. Об этом cообщает Deutsche Welle.

Джанян и Кнедляковский отметили, что уже десять месяцев находятся в стране вместе со своим маленьким сыном и живут сейчас в общежитии для просителей убежища.

"Здесь мы не должны постоянно испытывать страх. Но то, что нас ожидает в России, значительно страшнее", - сказал Кнедляковский.

Группа Pussy Riot в прошлом неоднократно привлекала к себе внимание общественности благодаря своим неординарным художественным акциям и критикой в адрес президента страны-агрессора России Владимира Путина.

На весь мир группа стала известной 2012 года, когда ее участники Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич исполнили песню "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве, после чего были арестованы и приговорены к двум годам заключения, последняя из них - условно.

Официально суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Правозащитные организации неоднократно называли такое решение политически мотивированным. Толоконникова и Алехина были помилованы указом президента России, после чего они вышли на свободу.

Джанян и Кнедляковський стали известны после устроенной ими протестной художественной акции в российском Сочи 2014 года, когда город принимал зимние Олимпийские игры.

По словам активистов, после этого они неоднократно становились жертвами угроз, оскорблений и физического насилия.

До этого художница Джанян потеряла свою работу в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.

20 декабря 2017 года в Москве у здания Федеральной службы безопасности задержали участницу женского панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, которая развернула баннер с надписью "С днем ​​рождения, палачи".

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