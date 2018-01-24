В Госдуме возмутились решением Молдовы запретить пропаганду из РФ
Сегодня, 24 января, депутаты нелегитимной Госдумы России отреагировали на борьбу с кремлевской пропагандой в эфире Молдовы тем, что приняли закон, который "осуждает" предпринятые молдавскими властями усилия на этом фронте. Об этом сообщает молдавское агенство Noi.
Документ "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова" поддержали 424 российских парламентария.
В тексте российского закона речь идет о том, что молдавский закон "нарушает общепризнанные международно-правовые нормы в области свободного доступа к информации".
Также в Госдуме заявили об "очередном антироссийском акте" и обвинили молдавские власти в применении "тоталитарной практики борьбы с альтернативными точками зрения".
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10 января 2018 года спикер парламента Молдовы Андриан Канду (он же и.о. президента страны) подписал закон о борьбе с российской пропагандой.
Закон запрещает трансляцию в стране любых "информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач" из стран, не ратифицировавших Евроконвенцию о трансграничном телевидении.
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