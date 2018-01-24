В Сирии уничтожили штаб-квартиру боевиков Исламского государства

По данным командира спецсил антитеррористической коалиции Джеррарда, вследствие прицельных авиаударов 20 января погибли около 150 боевиков группировки

Международная антитеррористическая коалиция объявила об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра террористической организации Исламское государство у города Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщил командир специальных сил антитеррористической коалиции, генерал-майор армии США Джеймс Джеррард, вследствие прицельных авиаударов 20 января погибли от 145 до 150 боевиков группировки.

Он отметил, что антитеррористическая коалиция и ее партнеры - бойцы Сирийских демократических сил, куда входят отряды самообороны курдов, "продолжат находить, отслеживать и убивать террористов Исламского государства.

Джеррард добавил, что мирные жители в результате удара не пострадали.

По его словам, авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил.

По подсчетам антитеррористической коалиции, группировка Исламское государство уже потеряла 98% территории, захваченной в Ираке и Сирии в 2014 году.

Сейчас под контролем боевиков есть несколько пустынных районов в Сирии.

Антитеррористическая коалиция во главе с США объявила об очередном успехе в уничтожении группировки Исламское государство в то время, когда Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны, которые входят в состав Сирийских демократических сил.

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20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы. Кроме того, Анкара говорит, что наступление нацелено и на позиции террористической сети ИГ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

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