Часы судного дня перевели еще на 30 секунд: апокалипсис ближе

Стрелки часов символизируют глобальную катастрофу и сейчас до "полуночи" осталось две минуты

Ученые вновь передвинули на 30 секунд вперед стрелки так называемых Часов судного дня, которые символизируют приближение глобальной катастрофы. Об этом говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг, 25 января.

Ученые считают, что до "полуночи" осталось две минуты, в данный момент часы показывают 23:58. Последний раз стрелки символических часов были так близко к 00:00 только в 1953 году, в самый разгар холодной войны.



Выводы ученых и опасения основаны на наблюдениях за атомными испытаниями в КНДР, ростом инвестиций в ядерное оружие и прогрессирующем изменении климата.



В докладе сказано, что главам стран нужно усилить меры по борьбе с изменением климата. В плане безопасности, ученые рекомендуют США начать переговоры с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий. Отмечается необходимость продления международного соглашения по ядерной программе Ирана, а также снижение градуса напряжения между Россией и США.



Ученые отмечают в необходимости перевести стрелки значительную роль "непредсказуемого" поведения президента США Дональда Трампа.



Решение о переводе стрелок Часов судного дня принимают члены комиссии, в которую входят 15 лауреатов Нобелевской премии.



Часы запустили ученые, которые работали над созданием атомной бомбы, в 1947 году. В 2015 году они передвинули стрелку сразу на две минуты, чтобы показать недовольство изменениями климата, модернизацией ядерного оружия и увеличением арсеналов этого оружия.



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