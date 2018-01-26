"Падение нравственности": реакция Госдумы на однополые браки

Депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил, что признание однополых браков - "это история нехарактерная для России"

В российское законодательство необходимо внести изменения, если в нем существуют лазейки для признания однополых браков. Об этом Дождю сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

"Я думаю, что мы с коллегами проработаем этот вопрос, и если это действительно так, то этот нюанс в законодательстве надо менять",- сказал Выборный, отвечая на вопрос о возможном существовании лазейки в действующем законодательстве, которая позволяет признавать однополые браки в России.

Он добавил, что эта история нехарактерная для России. По его мнению, "это яркий показатель полного падения нравственности".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что в России нельзя зарегистрировать однополый брак. Она считает, что это "в нашей стране невозможно, исходя из ценностей, традиций и культуры нашего народа".

"Чтобы разбираться в конкретной ситуации, надо увидеть документ и сделать запрос, кто кому поставил штамп в каком документе. В Семейном кодексе оговорено, в каком порядке признаются браки, зарегистрированные за рубежом", - добавила она.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также заявил, что в России нельзя зарегистрировать однополый брак, ссылаясь на ст. 12 Семейного кодекса России. В ней говорится, что "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины".

26 января сообщалось, что в России впервые официально признан однополый брак между двумя мужчинами.

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