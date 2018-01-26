Из-за показа "Смерти Сталина" в кинотеатр РФ нагрянула полиция
В московский кинотеатр "Пионер", где вчера показали запрещенный Минкультом России фильм "Смерть Сталина", пришли полицейские. Об этом сообщила журналистка AFP Ола Циховлас в Twitter.
"Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский "Пионер" после показа "Смерти Сталина", - отметила она.
Полицейский сказал журналистке, что пришел "посмотреть фильм", но отказался назвать, какой именно.
"Мы не даем комментариев по этому вопросу", - сказала Дождю представитель кинотеатра.
В Украине премьера фильма запланирована на 25 января.
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