Из-за показа "Смерти Сталина" в кинотеатр РФ нагрянула полиция

Сегодня полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский кинотеатр "Пионер“

В московский кинотеатр "Пионер", где вчера показали запрещенный Минкультом России фильм "Смерть Сталина", пришли полицейские. Об этом сообщила журналистка AFP Ола Циховлас в Twitter.

"Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский "Пионер" после показа "Смерти Сталина", - отметила она.

Полицейский сказал журналистке, что пришел "посмотреть фильм", но отказался назвать, какой именно.

"Мы не даем комментариев по этому вопросу", - сказала Дождю представитель кинотеатра.

23 января 2018 года сообщалось , что в России не покажут фильм "Смерть Сталина", выход которого на экраны страны был запланирован на 25 января. Минкульт РФ отозвал его прокатное удостоверение.





25 января кинотеатр "Пионер" все же показал этот фильм.





Снятый шотландским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.