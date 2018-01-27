"Смерть Сталина": кинотеатр в Москве вынудили отменить показ

Днем в "Пионер" наведались полицейские с людьми в гражданской одежде "посмотреть кино"

Кинотеатр "Пионер" в Москве (Россия) после дневного визита полиции прекращает показ запрещенной властями РФ британской кинокомедии "Смерть Сталина". Об этом говорится в заявлении на странице заведения в Facebook.

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут всем возвращены. По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Публикация сопровождается изображением с надписью: "Свобода слова". И уточнение к ней: "При выполнении определенных условий".



В кинотеатре не уточнили, что именно послужило причиной для принятия такого решения. Однако известно, что перед этим днем, после показа ленты, в здание вошла полиция с группой людей в гражданской одежде, которые утверждали, что "пришли просто посмотреть кино". В это время часть из них находилась у входа в кинотеатр.



"Пионер" уже показал британскую комедию по меньшей мере три раза. Еще один сеанс был запланирован на вечер 26 января.



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23 января 2018 года сообщалось, что в России не покажут фильм "Смерть Сталина", выход которого на экраны страны был запланирован на 25 января. Минкульт РФ отозвал его прокатное удостоверение.



Снятый шотландским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.