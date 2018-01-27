В Океании исчез паром с 50 пассажирами на борту
27.01.2018 08:57
Паром отошел от одного острова 18 января и должен был прибыть к другому 20 января, но до сих пор не появился
Фото: The Guardian
В Кирибати, тихоокеанском государстве Океании, исчез паром, на котором были около 50 человек. Об этом сообщает The Guardian.
В поисковой операции задействованы Новая Зеландия и Фиджи.
Пассажирский паром отошел от острова Ноноути и должен был следовать 240 км до острова Бетио. Путь занимает два дня.
Паром не появился в порту и уже неделю его местонахождение неизвестно.
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