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В Океании исчез паром с 50 пассажирами на борту

27.01.2018 08:57
Паром отошел от одного острова 18 января и должен был прибыть к другому 20 января, но до сих пор не появился
В Океании исчез паром с 50 пассажирами на борту
Фото: The Guardian

В Кирибати, тихоокеанском государстве Океании, исчез паром, на котором были около 50 человек. Об этом сообщает The Guardian.

В поисковой операции задействованы Новая Зеландия и Фиджи. 

Пассажирский паром отошел от острова Ноноути и должен был следовать 240 км до острова Бетио. Путь занимает два дня.

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Паром не появился в порту и уже неделю его местонахождение неизвестно.

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