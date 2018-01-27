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В Кабуле произошел взрыв: десятки погибших и раненых

27.01.2018 11:58
Взрыв прогремел недалеко от старого здания министерства внутренних дел. Ответственность взяли на себя террористы Талибана
В Кабуле произошел взрыв: десятки погибших и раненых
Фото: Al Jazeera

В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.

По состоянию на 12:30, министерство здравоохранения Афганистана сообщило о 40 погибших и 140 раненых, передают ToloNews

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма. 

Новая атака произошла через неделю после нападения на отел "Интерконтиненталь". 20 января на отель напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев.

Читайте также: Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили

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ЛIГАБiзнесIнформ
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