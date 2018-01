В Кабуле произошел взрыв: десятки погибших и раненых

В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.



По состоянию на 12:30, министерство здравоохранения Афганистана сообщило о 40 погибших и 140 раненых, передают ToloNews.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB