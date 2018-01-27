В Кабуле произошел взрыв: десятки погибших и раненых
В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.
По состоянию на 12:30, министерство здравоохранения Афганистана сообщило о 40 погибших и 140 раненых, передают ToloNews.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.
Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма.
#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB- TOLOnews (@TOLOnews) 27 січня 2018 р.
Новая атака произошла через неделю после нападения на отел "Интерконтиненталь". 20 января на отель напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев.
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