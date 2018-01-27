В Кабуле произошел взрыв: десятки погибших и раненых

Взрыв прогремел недалеко от старого здания министерства внутренних дел. Ответственность взяли на себя террористы Талибана

В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.



По состоянию на 12:30, министерство здравоохранения Афганистана сообщило о 40 погибших и 140 раненых, передают ToloNews.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB - TOLOnews (@TOLOnews) 27 січня 2018 р.

Новая атака произошла через неделю после нападения на отел "Интерконтиненталь". 20 января на отель напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев.

Читайте также: Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.