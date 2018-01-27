Трамп назвал поездку в Давос очень успешной

Президент США рассказал, что много "людей с Давоса" инвестируют в Соединенные Штаты

Президент США Дональд Трамп после возвращения со Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что это была "очень, очень успешная поездка". Об этом сообщает Радио Свобода.



Трамп рассказал, что "много-много людей с Давоса" инвестируют в США.



На форуме президент подчеркнул, что не хочет изоляции США, но как руководитель на первое место ставит свою страну.



Трамп стал первым действующим президентом США, который посетил форум, после того, как это сделал Билл Клинтон в 2000 году.

У Трампа не хватило времени на переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе.

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