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Новый теракт в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах

27.01.2018 13:36
Пока у дипломатов нет сведений, что украинцы могли пострадать в результате взрыва
Новый теракт в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах
Скриншот видео

Министерство иностранных дел Украины проверяет, нет среди жертв или пострадавших в результате сегодняшнего теракта в Кабуле украинцев. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что МИД категорически осуждает очередную атаку в столице Афганистана.

Посол Украины в Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала 112 сказал, что пока информации об украинцах нет. 

Сегодня в Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Предварительно, погибли 40 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористы Талибана.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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