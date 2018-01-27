Новый теракт в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах
27.01.2018 13:36
Пока у дипломатов нет сведений, что украинцы могли пострадать в результате взрыва
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Министерство иностранных дел Украины проверяет, нет среди жертв или пострадавших в результате сегодняшнего теракта в Кабуле украинцев. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
Она отметила, что МИД категорически осуждает очередную атаку в столице Афганистана.
Посол Украины в Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала 112 сказал, что пока информации об украинцах нет.
Сегодня в Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Предварительно, погибли 40 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористы Талибана.
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