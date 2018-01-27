В парижском зоопарке из вольера сбежали 52 бабуина

Утром сотрудник зоопарка сообщил об инциденте и уже к вечеру того же дня удалось вернуть обратно почти всех обезъян

В пятницу, 26 января, из вольера в Венсенском зоопарке в Париже сбежали 52 бабуина. Об этом сообщает RFI.



Всех посетителей эвакуировали и закрыли зоопарк. На место прибыли полиция и вооруженные снотворным спасатели.



К вечеру удалось поймать всех обезъян и вернуть обратно в вольер.



Руководство зоопарка позже заверило, что ни один бабуин не был в зоне, открытой для посетителей, и никто из сотрудников не пострадал.

Читайте также: В зоопарке Гуанчжоу появились динозавры и животные-ангелы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.