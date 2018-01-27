В парижском зоопарке из вольера сбежали 52 бабуина
27.01.2018 14:15
Утром сотрудник зоопарка сообщил об инциденте и уже к вечеру того же дня удалось вернуть обратно почти всех обезъян
Фото: animalreader.ru
В пятницу, 26 января, из вольера в Венсенском зоопарке в Париже сбежали 52 бабуина. Об этом сообщает RFI.
Всех посетителей эвакуировали и закрыли зоопарк. На место прибыли полиция и вооруженные снотворным спасатели.
К вечеру удалось поймать всех обезъян и вернуть обратно в вольер.
Руководство зоопарка позже заверило, что ни один бабуин не был в зоне, открытой для посетителей, и никто из сотрудников не пострадал.
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