Великобритания строит радиолокатор из-за угрозы со стороны России
Великобритания построит на Шетландских островах новый радиолокатор для защиты воздушного пространства в связи с нарастающей угрозой со стороны России. Об этом сообщил начальник штаба британских военно-воздушных сил Стивен Хиллер, передает Радио Свобода.
Стоимость аппарата - около 10 млн фунтов стерлингов (около $14 млн). Радар будет отслеживать самолеты на север от Великобритании.
По словам Хиллера, строительство радиолокатора связано с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы и угроза для Великобритании "является серьезной и реальной".
Когда устройство введут в эксплуатацию, пока неизвестно.
Начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что Россия может начать военное наступление против какой-то страны раньше, чем международное сообщество этого ожидает.
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