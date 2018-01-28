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Билл Гейтс вложил $40 млн в создание "идеальной коровы"

28.01.2018 17:49
Основатель Microsoft'а надеется, что корова будет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи
Билл Гейтс вложил $40 млн в создание "идеальной коровы"
Иллюстративное фото: iStockGlobal Images Ukraine

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи. Об этом сообщает Business Insider.

В сообщении говорится, что организация в Эдинбургском университете занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

Также отмечается, что ранее он предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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