Выборы президента на Кипре: во второй тур вышли два кандидата

Действующий президент Кипра набрал 35,5% голосов, а кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25%

Согласно результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов. Об этом сообщает Cyprus Mail.

На втором месте кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.

Эти два кандидата вышли во второй тур, который состоится 4 февраля 2018 года.

На третьем месте представитель центристской демократической партии Николас Пападопулос, его поддержали 26% избирателей.

Фото: cyprus-mail.com

Явка на выборах составила 71,4%.

По данным опросов, которые были обнародованы перед первым туром, Анастасиадис побеждает во втором туре любого оппонента.

28 января на Кипре проходили президентские выборы.

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