Выборы президента на Кипре: во второй тур вышли два кандидата
Согласно результатам голосования в первом туре президентских выборов на Кипре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов. Об этом сообщает Cyprus Mail.
На втором месте кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас - 30,25% голосов.
Эти два кандидата вышли во второй тур, который состоится 4 февраля 2018 года.
На третьем месте представитель центристской демократической партии Николас Пападопулос, его поддержали 26% избирателей.
Фото: cyprus-mail.com
Явка на выборах составила 71,4%.
По данным опросов, которые были обнародованы перед первым туром, Анастасиадис побеждает во втором туре любого оппонента.
28 января на Кипре проходили президентские выборы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:23
-
26.01.18
19:15
-
10:58
-
10:49
-
10:00
Новости партнеров
- 125181
- 39103
- 37007
- 28316
- 22867