Замдиректора ФБР подал в отставку из-за критики Трампа - СМИ

Республиканцы заявляют о наличии свидетельств того, что бывшие чиновники ФБР, включая Маккейба, были необъективны в расследовании "писем Клинтон"

Раскритикованный президентом США Дональдом Трампом заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб уходит в отставку: до весны он будет в отпуске, а потом выйдет на пенсию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Трамп и некоторые республиканские законодатели все чаще заявляют о наличии свидетельств того, что бывшие чиновники ФБР, включая Маккейба, были необъективны в расследовании "писем Клинтон".

10 мая 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В сообщении Белого дома пояснялось, что решение основано на четких рекомендациях заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна и генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обязанности директора бюро с мая по август 2017 года исполнял Маккейб.

СМИ сообщали, что Коми хотел расширить расследование вероятного вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Коми был уволен, чтобы восстановить доверие к правоохранительным органам, а не из-за какой-либо связи с его расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

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