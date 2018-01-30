Россия нарушает резолюции Совбеза ООН по КНДР - Госдеп
Россия нарушает международные санкции, переправляя через свои порты северокорейский уголь. Об этом в понедельник, 30 января, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
В американском внешнеполитическом ведомстве вновь обвинили РФ в нарушении резолюций Совета безопасности ООН в отношении КНДР.
"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", - заявила представитель Госдепа.
Ранее Reuters со ссылкой на три источника в западноевропейских разведках сообщило, что в 2017 году, нарушая международные санкции, КНДР поставила в Россию свой уголь, который затем был экспортирован в Южную Корею и Японию.
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