Россия нарушает резолюции Совбеза ООН по КНДР - Госдеп

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва поощряет незаконную деятельность Пхеньяна, переправляя через свои порты уголь из КНДР

Россия нарушает международные санкции, переправляя через свои порты северокорейский уголь. Об этом в понедельник, 30 января, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

В американском внешнеполитическом ведомстве вновь обвинили РФ в нарушении резолюций Совета безопасности ООН в отношении КНДР.



"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", - заявила представитель Госдепа.







Ранее Reuters со ссылкой на три источника в западноевропейских разведках сообщило, что в 2017 году, нарушая международные санкции, КНДР поставила в Россию свой уголь, который затем был экспортирован в Южную Корею и Японию.



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