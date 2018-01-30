РФ нарушила международное право, перехватив самолет США - Госдеп
США выразили наивысший уровень озабоченности в связи с нарушением Россией международного воздушного права во время провокационного перехвата американского самолета в небе над Черным морем 29 января. Об этом заявил Госдепартамент США.
"Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP- 3 в международном воздушном пространстве. При этом российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (около полтора метра) и пролетел непосредственно перед EP-3", - говорится в заявлении.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом.
"Российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в частности, соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве (INCSEA)", - заявили в Госдепартаменте.
США обратились к РФ с призывом прекратить провокационные действия, которые могут повлечь за собой серьезную ошибку и представлять опасность для экипажа обеих сторон.
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Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права.
"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких нештатных ситуаций не было", - заверили в оборонном ведомстве РФ, передает Интерфакс.
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