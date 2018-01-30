Отчет на сотни миллиардов долларов: США показали "список Путина"

В список потенциальных целей для санкций США вошли главы ФСБ и СВР, Песков, Сурков, Сечин, Миллер, Касперский, Ротенберги, Абрамович, Керимов и другие

Министерство финансов США выпустило ожидаемый документ с потенциальными объектами будущих американских санкций - российских олигархов, чиновников и политиков, которые имеют тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом стало известно из публикации вашингтонского журналиста Кристины Вильке, выложившей в Twitter сканы списка.

Ранее этот доклад СМИ для удобства назвали "кремлевским отчетом". Он был представлен Конгрессу США вчера, 29 января, как того требует закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA).

В списке - 114 российских топ-чиновников. Кроме того, там 96 олигархов, каждый из которых "стоит" от $1 млрд и выше.

В перечне - практически все окружение президента России, в том числе глава администрации Антон Вайно, его заместитель Алексей Громов, секретарь президента Дмитрий Песков и советник Путина Владислав Сурков.

Там же - премьер-министр Дмитрий Медведев и 22 министра его кабинета, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин, председатель Росснефти Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, руководитель Сбербанка Герман Греф, директор Службы внутренней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

Среди фигурантов списка олигархов - российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель Kaspersky Lab Евгений Касперский, а также Петр Авен и Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Следкома Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Внимание Минфина США затронуло также и военное руководство России.









Фото: twitter.com/christinawilkie

Этот список не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.

Как заметил московский корреспондент The Times Том Парфитт, показанный Минфином США список олигархов "в точности повторяет список богатейших людей РФ по версии российского Forbes".

В Госдепартаменте заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам для Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер якобы пока не требуются.





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