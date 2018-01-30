Ирландия проведет референдум об отмене запрета на аборты
В Ирландии правительство согласилось провести в конце мая референдум о реформировании законодательства, которое почти полностью может запретить аборты. Об этом сообщает Би-би-си.
Планируют вынести на голосование вопрос необходимо ли отменить так называемую восьмую поправку в Конституции, которая с 1983 года признает равные права на жизнь плода и матери во время беременности.
По словам премьер-министра страны Лео Варадкара, он будет проводить кампанию за либерализацию действующего законодательства.
До голосования министр здравоохранения страны подготовит законопроект, который предусматривает предоставление неограниченного доступа к абортам для женщин до 12 недели беременности и в исключительных случаях после этого срока.
Точная дата референдума будет назначена после обсуждения в парламенте Ирландии.
Сейчас в Ирландии аборт возможен только тогда, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.
14 января 2018 года около двух тысяч человек, в основном женщин, провели в Варшаве акцию протеста против ужесточения закона об абортах.
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