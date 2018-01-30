Китай и Япония возобновляют обмен военными

Власти Китая планируют направить своих стажеров на десятимесячную программу в Национальный институт оборонных исследований Японии

Китай в сентябре 2018 года впервые за последние шесть лет направит своих военных чиновников на стажировку в Министерство обороны Японии. Об этом сообщает The Straits Times.

По словам источников, оба правительства принимают меры для возобновления обмена. "Планы относительно возобновления обменов появились после того, как страны начали улучшать двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Власти Китая планируют направить своих стажеров на десятимесячную программу в Национальный институт оборонных исследований политико-аналитического центра Министерства обороны Японии.

Китай прекратил направлять своих военных на стажировку в Минобороны Японии после того, как она предъявила свои права на острова Сенкаку в 2012 году.

26 декабря 2017 года сообщалось, что США и Китай создадут прямую горячую линию для обмена информацией о ситуации вокруг КНДР.

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