Подсанкционный чиновник РФ Нарышкин летал в США на переговоры

Нарышкин встречался с чиновниками разведовательных ведомств США, но конкретная тема разговора неизвестна

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США, на прошлой неделе в Вашигтоне встречался с представителями американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.



Нарышкин проводил переговоры с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом. Тема беседы неизвестна.



ТАСС процитировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, что Нарышкин и его американский коллега "едины в борьбе с терроризмом". При этом Антонов не уточнил, с кем именно встречался Нарышкин.



ЦРУ отказалось комментировать информацию. В офисе Коутса сказали, что все связи с иностранными разведовательными агентствами происходят в соответствии с законодательством США.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер потребовал от адинистрации немедленно предоставить ясные ответы на вопрос - с кем встречался Нарышкин и что обсуждалось.

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