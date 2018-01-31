Подсанкционный чиновник РФ Нарышкин летал в США на переговоры
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США, на прошлой неделе в Вашигтоне встречался с представителями американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Нарышкин проводил переговоры с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом. Тема беседы неизвестна.
ТАСС процитировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, что Нарышкин и его американский коллега "едины в борьбе с терроризмом". При этом Антонов не уточнил, с кем именно встречался Нарышкин.
ЦРУ отказалось комментировать информацию. В офисе Коутса сказали, что все связи с иностранными разведовательными агентствами происходят в соответствии с законодательством США.
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер потребовал от адинистрации немедленно предоставить ясные ответы на вопрос - с кем встречался Нарышкин и что обсуждалось.
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