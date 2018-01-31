В московском бизнес-центре произошла стрельба - СМИ
В московском бизнес-центре Святогор-4 по улице Летниковской возле метро "Павелецкая" на юго-востоке российской столицы произошла стрельба. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД РФ в Москве пропагандистский ресурс РИА Новости.
"Неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения и скрылся. Мужчину госпитализировали. Стрелявшего разыскивают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
По сообщениям в российских соцсетях, есть также другие раненые, а нападавших было двое, однако официального подтверждения этой информации нет.
На месте инцидента работают медики и силовики.
Читайте также: В Москве с ножом напали на журналистку радиостанции Эхо Москвы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:55
-
вчера
17:35
-
вчера
18:01
-
вчера
16:19
-
вчера
15:26