В московском бизнес-центре произошла стрельба - СМИ

На месте происшествия возле метро "Павелецкая" работают медики и силовики

В московском бизнес-центре Святогор-4 по улице Летниковской возле метро "Павелецкая" на юго-востоке российской столицы произошла стрельба. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД РФ в Москве пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения и скрылся. Мужчину госпитализировали. Стрелявшего разыскивают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

По сообщениям в российских соцсетях, есть также другие раненые, а нападавших было двое, однако официального подтверждения этой информации нет.

На месте инцидента работают медики и силовики.

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